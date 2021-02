Paesi Bassi: Conferenza episcopale, un sito web per accompagnare i fedeli durante la Quaresima

Un sito web per vivere a casa la Quaresima e forse anche la Pasqua è stato predisposto dalla Conferenza episcopale dei Paesi Bassi, “poiché ci sono buone probabilità che si applicheranno ancora misure restrittive in relazione alla pandemia”. “Gesù è vivo, è veramente risorto, questo è il messaggio della Pasqua. Vogliamo celebrarlo e viverlo in questo per 40 giorni”, si legge sul sito www.vierpasen.nl, che è stato lanciato il 17 febbraio, per il Mercoledì delle Ceneri. Il sito offre i link a tutte le parrocchie per “vedere se è possibile partecipare a una delle celebrazioni durante questo periodo e come fare”. “Se tutti i posti sono già stati prenotati”, allora ci sono i link alle dirette in streaming dalle parrocchie o alla programmazione televisiva. Sul sito si trovano una serie di risorse che si possono scaricare, opuscoli liturgici, materiale e immagini a disposizione delle comunità e delle parrocchie. Durante la Settimana Santa verranno poi pubblicati materiali video: saranno gli stessi vescovi a spiegare il significato di momenti e gesti particolarmente importanti delle celebrazioni pasquali. Oltre al conto alla rovescia, si trovano anche il Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima e alcune indicazioni per chi desidera fare gesti di condivisione.