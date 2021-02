Egitto: Patriarca Tawadros, “aiutare i figli a eliminare le cose che non servono”

Suggerimenti e criteri di cui far tesoro nell’educazione dei figli. È ruotata intorno a questo tema la catechesi settimanale del Patriarca copto ortodosso Tawadros II, diffusa in rete ieri sera. Secondo quanto riportato dall’agenzia Fides, il Patriarca ha consigliato di fare tutto il possibile per liberare i figli dall’assedio di falsi bisogni che vengono loro imposti nella attuale globalizzazione consumista. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze – ha suggerito il Primate della Chiesa copta ortodossa – vanno aiutati a “eliminare le cose che non servono”, a ridurre “il consumo di cose inutili”, a godere dei doni del creato e dell’amore familiare, a riconoscere “il valore del tempo” e del lavoro paziente, aiutandoli a liberarsi dalla frenesia e dalla dittatura del “tutto subito” che utilizza come strumento anche la velocità di comunicazione garantita dalle nuove tecnologie digitali. Papa Tawadros ha richiamato anche invitato anche a trasmettere con l’esempio ai bambini e alle bambine il rispetto dell’ambiente e la sobrietà nell’uso delle risorse naturali, a partire dall’acqua.