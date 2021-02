Quaresima: Missione Speranza e Carità, Biagio Conte comincia la penitenza con digiuno e preghiera

Il missionario laico palermitano, Biagio Conte, comincia con la Quaresima un tempo di Penitenza e invita a fare altrettanto. Da ieri, Mercoledì delle Ceneri, è iniziato il suo digiuno accompagnato dalla preghiera. Stamattina, durante la Messa nella Missione Speranza e Carità, che ha fondato, Biagio Conte ha ricevuto la benedizione dal sacerdote don Pino Vitrano. Sopra al saio verde ha indossato un sacco di iuta in segno penitenziale e ha preso una grossa croce. Poi, si è recato a piedi, nella cattedrale di Palermo, dove si è affidato alle intercessioni di santa Rosalia e del beato Pino Puglisi. In città cercherà uno spazio dove fermarsi per digiunare e pregare.

Il pellegrino ha indicato in un messaggio le otto motivazioni che lo spingono a questo gesto di digiuno e preghiera: affinché il virus venga sconfitto; per tutti i poveri e senza tetto; per i diritti dei migranti; per la crisi e per tutti i disoccupati; perché si rispetti l’ambiente in cui viviamo e la natura; per una società più giusta e una più corretta politica che tuteli e rispetti i veri diritti umani; affinché ci impegniamo a costruire un mondo più stabile e più sicuro per i giovani; per il dilagare della violenza a causa dell’utilizzo di internet.