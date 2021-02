Germania: colletta straordinaria della Chiesa tedesca per le vittime della pandemia, raggiunti 2,4 milioni di euro

Con grande commozione l’arcivescovo di Bamberga, mons. Ludwig Schick, presidente della Commissione per la Chiesa mondiale della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), ha ringraziato pubblicamente i fedeli, gli ordini e le organizzazioni cattoliche della Germania per il grande risultato raggiunto il 6 settembre 2020 con la colletta nazionale straordinaria per le vittime della pandemia da coronavirus. La “Domenica ecclesiastica mondiale di preghiera e solidarietà”, tra raccolte pubbliche e donazioni private, ha generato oltre 2,4 milioni di euro. “Molte comunità hanno vissuto questo giorno come espressione di attenzione alla Chiesa mondiale e hanno affidato le donazioni per coloro che soffrono nel mondo”, ha detto Schick che ha sottolineato come tante realtà ecclesiali abbiano richiesto materiali divulgativi e abbiano pregato per le vittime della pandemia. “Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Il grande e generoso risultato della raccolta è già stato utilizzato e sfocia in numerosi progetti con i quali le organizzazioni di soccorso e gli ordini aiutano ad alleviare la miseria di molte persone”. Nella preparazione e nell’attuazione della mobilitazione, la Conferenza episcopale tedesca ha collaborato con le organizzazioni di soccorso, gli ordini missionari e gli ufficiali diocesani inviando preghiere, materiale liturgico di approfondimento e un appello apposito perché fosse utilizzato sui vari social media delle varie istituzioni ecclesiali. Un grande ruolo lo hanno avuto i giornali diocesani e le mailing list parrocchiali nella convocazione dei fedeli e nella preparazione spirituale alla colletta.