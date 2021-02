Coronavirus Covid-19: task force Ue per la disinformazione, “dalla Russia attacchi al Papa e all’Europa sui vaccini”

Le fake news dei media pro-Cremlino contro la campagna di vaccinazione per il Covid-19 non risparmiano neanche il Papa. Lo sottolinea la newsletter della task force Ue per la disinformazione, EUvsDisinfo, del Servizio di azione esterna Ue. In particolare, la newsletter questa settimana segnala il sito russo Katheon che, con un articolo anche in lingua inglese, accusa Papa Francesco di essere “al servizio delle multinazionali e di un complotto globale per far pubblicità al vaccino”. Il sito sostiene che il Papa abbia “ordinato ai fedeli di vaccinarsi” e che ” la religione cattolica sia diventata un dipartimento di marketing delle multinazionali”. Inoltre, si legge ancora nel sito, i media russi accusano i diplomatici europei di “interferire continuamente negli affari interni della Russia” e sostengono che “l’Europa stia cercando delle scuse per giustificare le sanzioni alla Russia”. La campagna di disinformazione russa prende poi di mira anche i vaccini Moderna e Pfizer sostenendo che non siano “reali” ed efficaci contro il coronavirus, a differenza del vaccino russo Sputnik, che continuano ad esaltare in diversi articoli. I media pro-Cremlino ritengono che ci sia una vera e propria “guerra di informazione” europea contro Sputnik. In generale, durante la settimana la task force Ue ha registrato 90 casi di disinformazione.