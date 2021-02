Commissione Ue: nuova strategia commerciale. Contrastare scambi sleali, produrre vantaggi per cittadini e imprese

La Commissione europea “pone la sostenibilità al centro della sua nuova strategia commerciale, sostenendo la trasformazione fondamentale della sua economia in un’economia climaticamente neutra”, si legge in una nota che accompagna il documento illustrato oggi a Bruxelles. La strategia comprende “una serie di azioni principali incentrate sul rafforzamento delle norme commerciali a livello mondiale e sul contributo alla ripresa economica dell’Ue”. “Per rispondere alle sfide attuali, la strategia – puntualizza la Commissione – considera prioritaria un’importante riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli impegni globali in materia di commercio e clima, nuove norme per il commercio digitale, norme rafforzate per affrontare le distorsioni della concorrenza e il ripristino del suo sistema vincolante di risoluzione delle controversie”. Tale strategia vorrebbe rafforzare “la capacità del commercio di sostenere le transizioni digitale e climatica”. “Lo farà innanzitutto realizzando gli obiettivi del Green Deal europeo, e in secondo luogo rimuovendo gli ostacoli ingiustificati agli scambi nell’economia digitale, per cogliere i vantaggi delle tecnologie digitali nel commercio. Approfondendo le sue alleanze, ad esempio il partenariato transatlantico, e dedicando una maggiore attenzione ai Paesi vicini e all’Africa, l’Ue sarà maggiormente in grado di plasmare il cambiamento globale”. La Commissione insiste poi sul fatto che occorra contrastare il commercio sleale. La strategia dovrebbe produrre “benefici negoziati per i suoi lavoratori, agricoltori e cittadini”.