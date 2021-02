Diocesi: Catanzaro, da domani fino al 26 marzo “I venerdì di Quaresima” con mons. Bertolone

“I venerdì di Quaresima con l’Arcivescovo”. Ha questo titolo l’iniziativa voluta dall’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, che da domani e per i venerdì fino al 26 marzo, dalle ore 19.00 alle 19.30, sarà in collegamento dalla cappella dell’episcopio, per offrire alla comunità diocesana un momento di riflessione sul testo della lettera pastorale per l’anno diocesano. Il momento di spiritualità, introdotto da una decina del Santo Rosario, vedrà la meditazione di mons. Bertolone. L’evento sarà trasmesso sulla pagina FB del Seminario Arcivescovile di Catanzaro all’indirizzo (https://www.facebook.com/seminariominorecatanzaro).