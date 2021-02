Diocesi: Savona-Noli e Albenga-Imperia, domani sulla pagina Facebook de “Il Letimbro” presentazione di un volume sui libri antichi

Verrà presentato domani, venerdì 19 febbraio, alle 17 sulla pagina Facebook de “Il Letimbro”, il volume “Libri antichi tra Savona e Albenga. Inventari cinquecenteschi e catalogazione dei fondi di due diocesi liguri” di Romilda Saggini e Paolo Ramagli, con prefazione di Edoardo Barbieri.

L’evento è promosso dalla Fondazione De Mari, che ha sostenuto la pubblicazione, dalle diocesi di Savona-Noli e Albenga-Imperia, dal Centro di ricerca europeo libro editoria biblioteca, dalla Società bibliografica toscana, dal Rotary international Fellowship of old and rare antique books and prints, dal Rotary Savona, dalla Società savonese di Storia Patria, con la collaborazione del Centro studi Santa Rosa di Viterbo, che organizza la manifestazione. Presiederà Attilio Bartoli Langeli del Centro studi Santa Rosa e, oltre agli autori, interverranno Edoardo Barbieri, docente dell’Università Cattolica di Milano e presidente del Centro di ricerca europeo Libro editoria biblioteca; Danilo Zardin dell’Università Cattolica di Milano, Cesare Scalon dell’Università di Udine.

La corposa opera (590 pagine) pubblicata da Forum, Editrice Universitaria Udinese, come numero 45 della collana “Libri e Biblioteche”, è il risultato di un lungo lavoro condotto negli archivi e nelle biblioteche delle due diocesi. l volume, reperibile alle Paoline di via Santa Maria Maggiore, consta di due parti: nella prima uno studio di Saggini sul mondo dei libri nella Savona del ‘500, nella seconda i due autori riportano 1.140 schede, di cui 33 riferibili a incunaboli e 1.107 a cinquecentine. “La conservazione della memoria è una ‘utile medicina’ per progettare anche il nostro futuro”, spiega Ugo Folco, direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi savonese.