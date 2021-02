Fratelli tutti: Forum sociosanitario e Amci Napoli, sabato 20 febbraio un webinar sull’enciclica con Bova e Boscia

“Viviamo un momento storico difficile e complesso, caratterizzato da grandi difficoltà e grandi sofferenze causate dal Covid. Con gli ammalati da Coronavirus e con le conseguenti morti si sono generate gravissime conseguenze sotto il profilo della salute in generale, sotto il profilo lavorativo, economico e finanziario, educativo, formativo, psicologico”. Lo sottolinea Aldo Bova, presidente del Forum delle associazioni sociosanitarie, presentando il webinar, promosso assieme all’Associazione medici cattolici (Amci) di Napoli, nel quale si porrà al centro l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale. “L’umanità intera si è trovata nuda di fronte a questi eventi e si è compreso che è molto importante, per affrontare le difficoltà della vita personale, familiare, sociale, della propria comunità particolare e di quella mondiale, essere uniti e lavorare insieme per darsi una mano reciproca – prosegue Bova -. Solo trattandosi da fratelli possiamo generare nel mondo condizioni di serenità, di benessere, di equità, di giustizia , di pace”.

Il webinar che si terrà sabato 20 febbraio con inizio alle ore 18 su piattaforma Zoom. Interverranno padre Domenico Marafioti, Giuseppina Ricciardi, Aldo Bova, Paola Mancini, Vincenzo Saraceni. Le conclusioni sono affidate a Filippo Boscia, presidente nazionale dell’Amci.