Cinema: Tv2000, dedicata a Giulietta Masina la puntata di domani di “Effetto notte”

È dedicata a Giulietta Masina e al rapporto con il cinque volte Premio Oscar Federico Fellini la nuova puntata di Effetto Notte, il rotocalco di informazione cinematografica di TV2000 condotto da Fabio Falzone, in onda domani sera alle 23.05. Ospite in studio, Gianfranco Angelucci, scrittore, regista, giornalista ma soprattutto amico da sempre della coppia e autore del volume “Giulietta Masina”, in cui svela ricordi ma anche aspetti inediti della personalità dell’attrice. Dal matrimonio giovanissima con Fellini, ai ruoli iconici nei film “La strada” e “Le notti di Cabiria” che le hanno dato affetto del pubblico e popolarità su scala davvero mondiale. Ampio spazio al rapporto dell’attrice con la fede e al ruolo giocato dal p. Angelo Arpa come consigliere spirituale della coppia. E poi, l’indimenticabile “Giulietta stop crying… Giulietta smettila di piangere” pronunciato da Fellini durante da Notte degli Oscar e gli ultimi giorni, nella preghiera, al capezzale del marito. E poi in scaletta: sbarca sulle piattaforme il nuovo capitolo delle avventure di una delle eroine più famose al mondo, “Wonder woman 1984”. Dalla serie TV di successo interpretata da Lynda Carter, presente nel film con un cameo, a questo nuovo film interpretato da Gal Gadot. La pellicola, pronta da tempo e bloccata dal Covid, esce ora in tutto il mondo on line.