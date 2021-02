Otto per mille: diocesi dell’Umbria, il 20 febbraio la presentazione on line del bilancio

Sabato prossimo, 20 febbraio, dalle ore 11 alle 12.30, viene presentata online alla stampa la terza edizione del “Bilancio 8xMille” delle otto diocesi dell’Umbria, pubblicata in un unico fascicolo dal titolo: “8xmille – Soldi spesi bene!”, con tutti i dati e alcune opere realizzate con il contributo, appunto, dell’8xMille, raccontate anche attraverso dei video visionabili sul sito web del Sovvenire umbro realizzati dalle redazioni giornalistiche de La Voce e Umbria Radio InBlu. Ad annunciarlo è il diacono permanente perugino Giovanni Lolli, coordinatore del Sovvenire per l’Umbria, evidenziando che “le Chiese umbre continuano a puntare ad una sempre maggior trasparenza e consapevolezza dei fedeli e di tutti i cittadini nell’ambito dell’utilizzo dei fondi 8xMille che ricevono dallo Stato italiano”. I dati regionali e diocesani sono disponibili dal 20 febbraio sul sito dove è possibile iscriversi per seguire la presentazione e ricevere successivamente il link. All’incontro di sabato prossimo, che sarà preceduto da un seminario (sempre online) di aggiornamento-formazione per delegati e referenti diocesani e parrocchiali del Sovvenire, interverranno: il vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini, delegato Ceu per il Sovvenire; il diacono Giovanni Lolli; il giornalista Daniele Morini, direttore del settimanale La Voce e di Umbria Radio InBlu, Massimo Monzio Compagnoni, responsabile nazionale del Sovvenire, e don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia. Ad introdurre i lavori, oltre al coordinatore regionale Lolli, sarà il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei.