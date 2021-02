Governo Draghi: card. Ruini a Tv2000, “un grande passo in avanti”

“Sono stato in particolare molto ben impressionato, molto contento, per la scelta di Draghi come primo ministro. È un grande cambiamento, un grande passo in avanti che credo aiuterà il nostro Paese”. Lo afferma l’ex presidente della Cei, il card. Camillo Ruini, in una lunga intervista a Tv2000, in onda stasera nelle edizioni delle 18.30 e 20.30 del Tg2000 alla vigilia del suo 90° compleanno. Tra i temi dell’intervista all’emittente della Cei anche un ricordo personale, la nostalgia per Giovanni Paolo II e l’importanza della Chiesa in Italia. Nell’anticipazione di Tv2000 il card. Ruini sottolinea inoltre, sempre facendo riferimento al governo, che “l’importante è che l’Italia sia guidata da persone che sanno veramente guardare in avanti”. Del magistero di Papa Francesco, ha osservato il card. Ruini, “ci sono molti aspetti che mi piacciono” ma “in particolare la sua insistenza sulla fraternità, come nella sua ultima Enciclica ‘Fratelli tutti’. Questa è molto importante perché siamo tutti fratelli in quanto figli di un unico Padre che è Dio”.