Eurostat: un adulto su quattro con disabilità “vive in famiglie che faticano a sbarcare il lunario”. Notevoli differenze tra i Paesi Ue

Nel 2019, il 26,1% degli adulti europei con disabilità (limitazione dell’attività) viveva in famiglie che riferivano di avere difficoltà a sbarcare il lunario (cioè le cui risorse finanziarie non coprivano le spese abituali necessarie), rispetto al 16,0% tra la popolazione adulta senza disabilità. Lo attesta oggi Eurostat, riferendo i risultati di un’indagine statistica. “Tra gli Stati membri dell’Ue, circa due terzi delle persone con disabilità hanno incontrato difficoltà finanziarie in Grecia (76,5%) e Bulgaria (65,7%). Poco meno della metà della popolazione si trovava in questa situazione in Croazia (49,2%), Cipro (43,2%) e Romania (40,9%)”. Pessima situazione anche in Lettonia, Slovacchia, Ungheria, Portogallo, Italia. All’altro estremo della scala, “meno del 20% delle persone con disabilità ha avuto difficoltà a sbarcare il lunario in Finlandia (9,9%), Germania (10,4%), Svezia (13,1%), Lussemburgo (14,0%), Danimarca (15,8 %), Austria (16,2%), Paesi Bassi (18,2%) ed Estonia (19,6%)”.