Papa in Iraq: Baghdad, il card. Sako ha incontrato l’ambasciatore Bruno Antonio Pasquino

Iraq, card. Sako con ambasciatore d'Italia in Iraq, Pasquino

Incontro ieri a Baghdad, presso la sede patriarcale ad Al-Mansour, tra il patriarca caldeo, card. Louis Raphael Sako, e l’ambasciatore italiano presso il governo iracheno, Bruno Antonio Pasquino. Al centro del colloquio, secondo quanto riferito dal Patriarcato, i preparativi e le misure necessarie per la visita di Papa Francesco in Iraq (5-8 marzo). Patriarca e ambasciatore hanno auspicato la piena riuscita della visita per il bene dell’Iraq e dell’intera regione. Nei giorni scorsi il card. Sako ha incontrato anche una delegazione yazida per parlare sempre del viaggio papale e della sua importanza.