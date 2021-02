Mamme in attesa: Fatebenefratelli Isola Tiberina, nasce “Mum Up”, accompagnamento digitale della gravidanza su smartphone, pc, tablet

Nasce all’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma,“Mum Up”, il nuovo servizio per l’accompagnamento alle mamme in attesa, che potranno essere seguite anche a distanza, in una soluzione innovativa e completa, attraverso lo strumento digitale, con smartphone, pc o tablet, lungo tutto il percorso della gravidanza. Domani alle 10 la presentazione in videoconferenza alla stampa del nuovo servizio, nato dalla piattaforma TreC e sviluppata all’interno di TrentinoSalute4.0, il centro di competenza per la sanità digitale della Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Fondazione Bruno Kessler. Nel corso del webinar saranno consegnate le prime chiavi di accesso al servizio a 30 donne in attesa e sarà possibile vedere la dimostrazione delle principali funzionalità della nuova applicazione per le gestanti e per i medici/operatori sanitari. Il progetto è realizzato con la collaborazione di Partners4Innovation (GruppoDigital360) e Dedagroup Public Services.