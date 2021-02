Libri: Edizioni Terrasanta, esce oggi “Dizionario Bergoglio – Le parole chiave di un pontificato”

Esce oggi il volume “Dizionario Bergoglio – Le parole chiave di un pontificato” (Edizioni Terrasanta) scritto da Francesco Torralba, docente di filosofia e di antropologia all’Università Ramón Llull di Barcellona, con la prefazione di Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica. La presentazione, moderata dalla giornalista del Tg3 Vania De Luca, avrà luogo, alle ore 18, sui canali YouTube e Facebook delle Edizioni Terra Santa. Torralba, si legge in un comunicato delle Edizioni Terrasanta, “recupera – nella loro forza e radicalità – le locuzioni più pregnanti e originali” di Papa Francesco, “quelle che scandiscono i concetti portanti di un magistero petrino che non vuole mettersi in cattedra, ma piuttosto intrecciare relazioni con un mondo ormai scristianizzato”. Tra queste: “Alzheimer spirituale, conversione ecologica, cultura dello scarto, desertificazione spirituale, globalizzazione dell’indifferenza, psicologia della tomba, rivoluzione della tenerezza”. Ogni voce è corredata da una scelta di testi – stralci di discorsi, interviste, documenti ufficiali, omelie – in cui traspaiono immagini simboliche e gesti peculiari, idee e principi di un grande uomo di Dio, in cui il prossimo è sempre presente. Conclude Torralba: “Questo dizionario (edito anche in e-book, ndr. ) intende promuovere la diffusione del suo pensiero e chiarire alcuni vocaboli ed espressioni che, secondo noi, non sempre sono stati interpretati in modo corretto. Molte di queste parole fanno parte della forma mentis di Jorge Mario Bergoglio. Le utilizzava già, nel magistero orale e scritto, molto prima di salire al soglio pontificio, quando era sacerdote a Buenos Aires. Non nascono ex novo. Per questo, ci sembra giusto riferirci a un ‘dizionario Bergoglio’”.