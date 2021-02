Commissione Ue: nuova strategia commerciale. Dombrovskis, “favorire ripresa, trasformazioni verde e digitale”

Valdis Dombrovskis (Photo SIR/European Commission)

Una strategia commerciale ispirata al concetto di “autonomia strategica aperta”, anche per contribuire alla ripresa economica attraverso il sostegno alle trasformazioni verde e digitale, con “una rinnovata attenzione al rafforzamento del multilateralismo e alla riforma delle norme commerciali globali per garantirne l’equità e la sostenibilità”. È stata annunciata oggi dalla Commissione europea e Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo e commissario per il commercio, ha dichiarato: “Le sfide che stiamo affrontando richiedono una nuova strategia per la politica commerciale dell’Ue27. Per contribuire a ripristinare la crescita e la creazione di posti di lavoro dopo la pandemia dobbiamo poter contare su un commercio aperto e basato su regole”. Analogamente, “la politica commerciale deve sostenere pienamente le trasformazioni verde e digitale della nostra economia e guidare gli sforzi globali di riforma dell’Omc. Deve inoltre fornirci gli strumenti necessari a difenderci dalle pratiche commerciali sleali”. Per poi aggiungere: “Adottiamo un approccio aperto, strategico e assertivo, che sottolinea la capacità dell’Ue di compiere le proprie scelte e di plasmare il mondo che la circonda attraverso la leadership e l’impegno, e che rispecchia i nostri interessi strategici e i nostri valori”.