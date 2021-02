Criminalità: Università Cattolica e Forze di polizia, oggi presentazione di un protocollo d’intesa per iniziative di prevenzione e contrasto

Un passo avanti nella collaborazione tra Forze di polizia e Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi alle 16, in un incontro trasmesso online sui canali social @Unicatt (Youtube | Linkedin | Facebook | Twitter), sarà presentato il protocollo di intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia criminale e il centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica.

Dopo i saluti del rettore della Cattolica Franco Anelli, il direttore del Servizio Analisi Criminale Stefano Delfini e il direttore di Transcrime Ernesto Savona presenteranno i contenuti del protocollo di intesa per la promozione di iniziative congiunte in materia di analisi di fenomeni criminali. Chiuderà l’incontro l’intervento del prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e direttore centrale della Polizia Criminale. Coordinerà i lavori Marco Dugato, docente di Metodi e tecniche della ricerca criminologica dell’Università Cattolica.

Questo accordo, si legge in un comunicato, “prosegue e intensifica la collaborazione tra Università Cattolica e Forze di polizia al fine di realizzare iniziative e progetti che supportino una sempre più efficace azione di prevenzione e contrasto alla criminalità a livello locale, nazionale e internazionale”.