Diocesi: Civitavecchia, nasce il Centro servizi del Progetto Policoro per il “supporto alla libera iniziativa”

Il Progetto Policoro della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia ha finalmente un punto di riferimento fisico grazie all’apertura del primo Centro servizi sul territorio, con sede nel centro di Civitavecchia.“Da tempo volevamo far nascere questo centro, ma mancava un luogo adeguato – spiega al Sir Cristiana Tabacco, animatrice di comunità del Progetto Policoro della diocesi di Civitavecchia –. Facendo rete sul territorio, abbiamo incontrato la disponibilità delle Acli di Roma, che ci hanno messo a disposizione uno spazio in pieno centro”. La struttura sarà aperta ai giovani che vogliano sviluppare tematiche legate alla libera iniziativa, sia che si tratti di aprire un’impresa sia che vogliano portare avanti un’iniziativa sociale. “Quello che nasce non vuole essere uno sportello ‘passivo’, in attesa dei giovani, ma vuole proporre loro percorsi formativi, laboratori di progettazione, iniziative concrete sul territorio – aggiunge l’altro animatore di comunità di Civitavecchia, Lorenzo Mancini –. Il più importante risultato, in queste prime settimane, è la possibilità di far conoscere a tanti l’esistenza del Progetto Policoro stesso”. L’obiettivo di andare incontro ai giovani viene attuato anche con il programma di alternanza scuola-lavoro “Generiamo lavoro”, lanciato dalle Acli, che il Progetto Policoro di Civitavecchia porta avanti con gli studenti di due istituti superiori di Civitavecchia e Montalto di Castro. “Li aiutiamo a scoprire i propri talenti e le potenzialità del territorio, per poi progettare un’iniziativa da sviluppare in prima persona”, conclude Mancini.