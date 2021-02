Quaresima: Bolzano-Bressanone, con la youngCaritas è partita da ieri l'”Azione IrRinunciabile”

20 fotografie accompagnate da pensieri e input per fare riflettere e da condividere insieme. Attraverso i social network ma anche via mail. È questo il contributo che la youngCaritas di Bolzano-Bressanone porta quest’anno all’interno dell’azione che tradizionalmente si tiene nel periodo quaresimale rinominata quest’anno “Azione IrRinunciabile” e che vuole invitare la popolazione a non rinunciare a mettere in pratica, nonostante la pandemia e le restrizioni, i comportamenti e i valori irrinunciabili per la nostra comunità.

“Vicinanza, attenzione, condivisione, fiducia. Mai come quest’anno ci si è accorti quanto alcuni valori e comportamenti siano per noi tutti importanti e irrinunciabili. Attraverso alcune fotografie scattate dai ragazzi della youngCaritas e che saranno pubblicate nel periodo quaresimale su Facebook e Instagram sarà più facile ricordarselo e riflettere su ciò che di più caro abbiamo”, si legge in una nota. Una porta che si apre, fuori una ragazza che entra, dentro una mano protesa: “La simpatia può aprire tante porte” recita la didascalia di uno degli scatti che saranno proposti sui social network e via mail dalla youngCaritas per il progetto “youngcaritasforvalues” e che vedono anche sempre protagonista un berretto giallo. “Vogliamo soffermarci su ciò che per noi è irrinunciabile e fa crescere la comunità”, dice Brigitte Hofmann, responsabile della youngCaritas, sottolineando il significato di questa iniziativa che vuole porre l’accento sull’importanza della relazione, dell’attenzione all’altro, all’interno della cornice tracciata dalla ormai tradizionale azione “Io rinuncio”, ribattezzata quest’anno “Azione IrRinunciabile”.

All’azione “Io Rinuncio” hanno aderito ogni anno un numero crescente di associazioni e istituzioni: “Quest’anno – evidenzia la nota – se ne possono contare ben 65, alcune delle quali, come la nostra youngCaritas, parteciperanno all’iniziativa con campagne appositamente pensate.

Chi volesse ricevere gli input dalla nostra youngCaritas via e-mail può prenotarsi scrivendo a forvalues@youngcaritas.bz.it, oggetto ‘forvalues’”. L’azione “IrRinunciabile” 2021 è stata lanciata ieri, Mercoledì delle Ceneri,e terminerà Sabato Santo 3 aprile. Info: www.io-rinuncio.it.