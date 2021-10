Volontariato: Pallucchi (Forum Terzo Settore), “siamo pronti ad assolvere al ruolo di solidarietà nella ripartenza del Paese”

“Apprezziamo le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha apertamente riconosciuto l’impegno di tanti lavoratori e volontari nel fronteggiare l’emergenza, sanitaria, sociale ed economica, dettata della pandemia. Oggi siamo pronti e desideriamo assolvere a quel ruolo di solidarietà nella ripartenza del Paese, invocato anche dal presidente, che già da tempo contraddistingue l’identità del Terzo Settore. Parteciperemo con dedizione ai processi di cambiamento, affinché si ricostruiscano sempre più le reti sociali, indispensabili, e vengano superate con costanza le disuguaglianze. L’Italia democratica non può che porsi al fianco di coloro che hanno maggiormente bisogno. L’appello alla generosità dovrà essere un riferimento duraturo e stabile nei prossimi anni”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore, dopo le parole del primo ministro espresse ieri in occasione dell’evento Civil Week Lab all’Università Bocconi di Milano.

“Il Terzo Settore è portatore di conoscenze qualificate del territorio, dei quartieri, si intreccia a piccole e medie realtà e alle esigenze più concrete. Con le nostre competenze e i nostri volontari risponderemo tanto alla richiesta del Governo quanto a quelle quotidiane della cittadinanza. Gli investimenti previsti con il Pnrr per le infrastrutture sociali sono un elemento che dimostra la fiducia, e sono fondamentali per mantenere corretti equilibri. Prima di tutto vogliamo però continuare a mettere al centro la partecipazione – conclude Pallucchi – un tema in cui crediamo fermamente, poiché la solidarietà si realizza solo con un impegno diffuso all’interno della comunità. Il Servizio civile rappresenta in questo senso un punto di forza, un’opportunità per i giovani di entrare in maniera attiva nelle principali sfide sociali. Sarà importante inoltre che la Riforma del Terzo settore apra a nuovi spazi di intervento, libertà e promozione sociale verso gli enti non profit e le associazioni, permettendogli così di agire con completezza”.