Coronavirus-Covid19: Fore (Unicef), “mancano le siringhe per i vaccini”

“Senza un’azione ora, il mondo potrebbe affrontare una grave carenza di siringhe per il vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2022, con conseguenze potenzialmente disastrose per lo sforzo globale di portare la pandemia sotto controllo”. Lo ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, che ricorda il nuovo obiettivo deciso durante il Vertice sui vaccini tenutosi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: vaccinare almeno il 70% della popolazione di ogni Paese contro il Covid-19 entro il 2022. “Tuttavia, mentre aumentiamo collettivamente l’accesso ai vaccini per il Covid-19, dobbiamo anche aumentare l’accesso alle siringhe necessarie per somministrarli”, ha detto: “Supponendo una fornitura di vaccino senza ostacoli il prossimo anno, ci potrebbe essere una carenza fino a 2,2 miliardi di siringhe a disattivazione automatica”. Unicef chiede, tra l’altro, di “ampliare l’accesso alla fornitura, sia delle siringhe standard da 0,5 ml a disattivazione automatica usate per la maggior parte dei vaccini Covid-19 e per l’immunizzazione di routine, sia delle siringhe da 0,3 ml usate per il vaccino per il Covid-19 di Pfizer-BioNTech”. “Facciamo appello ai governi, ai produttori e alle organizzazioni coinvolte nello sforzo globale di vaccinazione per il Covid-19 per lavorare insieme su questa sfida comune, con la consapevolezza condivisa che se intraprendiamo questi semplici passi ci saranno abbastanza siringhe per soddisfare le esigenze del mondo – ha affermato -. Un grammo di prevenzione vale una chilo di cura. Insieme, possiamo evitare che la sfida risolvibile di oggi diventi insormontabile il prossimo anno”.