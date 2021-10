Giovani: Agevolando, domani la presentazione a Rimini della Graphic Novel” “Sassi e Fiori”

Arrivano dal Pakistan, dall’Albania, dall’Afghanistan e dalla Nigeria. Sono i sei protagonisti di un laboratorio di scrittura autobiografica promosso dall’associazione Agevolando, sede di Rimini, e condotto dalla scrittrice Lorenza Ghinelli grazie anche al contributo del Comune di Rimini (attraverso i Piani di zona).

“Pur giovanissimi hanno già vissuto numerose difficili esperienze, a partire dai lunghi e drammatici viaggi che hanno affrontato per raggiungere l’Europa, ma sono anche protagonisti di gesti di riscatto, coraggio e resilienza. Vite caratterizzate da sassi, ma anche altrettanti fiori, un po’ come accade a ciascuno di noi”, si legge in una nota di Agevolando.

Alle loro storie si ispira la Graphic Novel” “Sassi e Fiori” realizzata da Lorenza Ghinelli e Mabel Morri, che verrà presentata per la prima volta venerdì 29 ottobre 2021 dalle 18 alle 19,30 nella Sala del Giudizio del Museo della Città, in via Tonini 1 a Rimini.

La Graphic Novel è stata realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna – Ufficio Garante infanzia e adolescenza.

L’evento sarà condotto da Alice Bigli, presidente del Festival di letteratura per ragazzi “Mare di Libri”.

Saranno inoltre presenti i collaboratori, i volontari e i ragazzi dell’associazione Agevolando e il presidente nazionale Federico Zullo.

“Leggere ‘Sassi e fiori’ permette di cogliere la forza, la fatica, la paura ma anche il sogno, la speranza e la visione del domani. Nel racconto di questi splendidi ‘pianeti’ ci ritroviamo tutti, nessuno di noi resta fuori”, ha dichiarato nella prefazione Clede Maria Garavini, garante infanzia e adolescenza della Regione Emilia-Romagna.

L’evento è gratuito, si potrà accedere se in possesso di green pass.

L’iniziativa è particolarmente indicata per insegnanti, studenti, educatori, tutori volontari ma anche per tutte le persone interessate a questi temi.