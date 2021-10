Diocesi: Lucca, domani la presentazione del gioco “Kerygma!”, ispirato agli Atti degli Apostoli

Domani, venerdì 29 ottobre, alle 12.30, nella chiesa del Suffragio, verrà presentato ufficialmente il gioco “Kerygma!”, ispirato agli Atti degli Apostoli. Insieme con l’ideatore iniziale, l’evangelico Mauro Granducci, saranno presenti l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, Francesca Fazzi, presidente di Lucca Crea, e Domenico di Giorgio, autore della dV Giochi. Coordinerà il panel Tiziano Antognozzi. “Kerigma!” è stato creato infatti in collaborazione con l’arcidiocesi di Lucca e dV Giochi, da un’idea di Granducci poi condivisa e sviluppata da esperti (credenti e non credenti) di Lucca Crea. Si tratta di un prototipo avanzato che sarà testato durante Lucca Comics&Games da gruppi di giovani: è ancora possibile iscriversi ai test che si svolgeranno nel Salone del vescovato di Lucca, sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle 15 alle 18. Per partecipare ai test basta avere più di 13 anni, compilare il form di iscrizione su www.diocesilucca.it/giovani e avere il green pass. La presentazione di domani è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti, basta esibire il green pass.