Associazioni: Serra Club Italia, da domani la riunione nazionale su “Vivere le beatitudini è rendere eterno quello che passa. È portare il Cielo in terra”

“Finalmente dal vivo! Dopo quasi anni di incontri solo sulle piattaforme online a causa dell’emergenza Covid-19, il Serra Club Italia torna ad incontrarsi in presenza”. Lo rende noto un comunicato dell’associazione diffuso oggi, nel quale si presenta la riunione del Consiglio nazionale, in programma a Roma dal 29 al 31 ottobre 2021. I lavori si apriranno nel pomeriggio del 29 ottobre per concludersi nella mattinata di sabato 30 ottobre. Numerose le attività che sono state previste per i tanti soci e accompagnatori che hanno aderito a partecipare: visite guidate, momenti di convivialità e altri momenti di vita istituzionale “serrana” che si svolgeranno, in particolare, nella seconda parte della giornata di sabato 30 ottobre. Tra questi ultimi, prosegue il comunicato, “segnaliamo il momento di riflessione sul tema indicato dalla presidenza nazionale (‘Vivere le beatitudini è rendere eterno quello che passa. È portare il Cielo in terra’), che prevede gli interventi di don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, e di Riccardo Benotti, giornalista e caposervizio del Sir. Seguiranno la Messa, presieduta da don Michele Gianola, e la cena sociale, durante la quale avrà luogo la cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Enrico Mori, e la neo presidente, Paola Poli”. La domenica, infine, è prevista la partecipazione del Serra Club Italia all’Angelus in piazza San Pietro.