Diocesi: Perugia, card. Bassetti in visita “agli amici dello spettacolo viaggiante del Luna Park di Pian di Massiano”

(Foto arcidiocesi Perugia)

Il prossimo 5 novembre, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, ritornerà al Luna Park di Pian di Massiano per il tradizionale incontro annuale con gli amici dello spettacolo viaggiante. Ad annunciarlo oggi è don Francesco Medori, incaricato diocesano della pastorale per i circensi, fieranti e operatori dello spettacolo viaggiante, parroco di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo. “E’ un tradizionale appuntamento, quello del nostro pastore con le famiglie dei giostrai – prosegue il sacerdote –, che purtroppo si è interrotto lo scorso anno a causa della pandemia. Il cardinale è ben lieto di rivivere questo incontro di comunione che culminerà con la celebrazione eucaristica sulla pista di un autoscontro. Anche questo è un segno che contribuisce ad un ritorno, seppur graduale, alla vita normale”. “Il Luna Park (a Perugia più noto come “baracconi”, n.d.r.) fa parte della storia della città e dà lavoro a tante famiglie – commenta don Medori –, che hanno trascorso molti mesi di inattività; una situazione per queste persone anomala e di grande sofferenza perché non sono abituate a stare ferme, senza lavorare. Diverse famiglie sono rimaste a Perugia nella fase acuta della pandemia, permettendoci, a livello pastorale, una loro maggiore conoscenza. La nostra Chiesa non ha fatto mancare loro il sostegno spirituale aiutandole anche materialmente attraverso la Caritas diocesana e il Sacro Convento di Assisi”. “Attendiamo con gioia il ritorno al Luna Park del cardinale e per tutti noi sarà occasione per esprimergli la nostra gratitudine per l’amicizia che ha dimostrato a tante delle nostre famiglie nel difficilissimo periodo del lockdown”. A sottolinearlo è Enzo La Scala, “portavoce” del Luna Park, che aggiunge: “Bassetti, essendo un amico, si è comportato lealmente d’amico e per questo lo ringraziamo fin d’ora. La sua presenza tra noi è motivo di ulteriore incoraggiamento a proseguire la strada, che è per noi la vita. Senza la sua vicinanza sarebbe una strada in salita e per questo vogliamo celebrare la Messa con un amico, oltre che con un sacerdote”. Una generosità ricambiata dalle famiglie del Luna Park che nei giorni scorsi hanno messo a disposizione le loro attrazioni a giovani disabili dell’Istituto Don Guanella, della Comunità di Capodarco, di Villa Nazzarena e del Centro Speranza. Le famiglie del Luna Park di Perugia (che conta 124 attrazioni di giostre istallate) sono 120, titolari di 90 aziende, per complessive 350 persone di cui 150 minori.