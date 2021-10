Cinema: Acec, dal 30 ottobre rassegna streaming “Oltre la notte. La perdita e il lutto nel cinema”

Dal 30 ottobre al 21 novembre sarà in programma su piattaforma Mymovies la rassegna esito dell’iniziativa “Oltre la notte. La perdita e il lutto nel cinema”, promossa da Acec in collaborazione con Ancci e Filmcronache a partire da luglio 2020. Dieci i titoli in programma, visibili on demand per l’intero periodo, oltre a contenuti di approfondimento realizzati ad hoc a cura di Arianna Prevedello, per focalizzare il tema della perdita e del lutto in chiave cinematografica e spirituale. In rassegna: il documentario di Andrea Segre, Molecole (2020) dedicato a Venezia, l’intenso film Al Dio ignoto (Rodolfo Bisatti, 2020), Alabama Monroe (2012) pluripremiato film di Felix Van Groeningen, il poetico Still life (Uberto Pasolini, 2013), il premio Oscar Departures (Yojiro Takita, 2008), la commedia agrodolce The Farewell – Una bugia buona (Lulu Wang, 2019), l’avvincente documentario Sono innamorato di Pippa Bacca (Simone Manetti, 2019), il tragicomico Una settimana e un giorno di Asaph Polonsky (2016), il curioso road-movie Easy un viaggio facile facile (Andrea Magnani, 2016), e la commovente storia della piccola Frida in Estate 1993 (Carla Simón, 2017). Per la visione di tutti i contenuti previsti (film e approfondimenti) sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla rassegna tramite piattaforma Mymovies. Il costo dell’abbonamento è di € 8,50. Nell’ottica di sperimentare una reale complementarietà tra sala fisica e piattaforma, e con l’obiettivo di promuovere concretamente il ritorno del pubblico in sala, informa Acec, ad ogni abbonamento sottoscritto alla rassegna online corrisponderà un ingresso omaggio che lo spettatore potrà spendere in una Sala della Comunità della sua zona (valido fino al 31 dicembre 2021). Un simbolico incoraggiamento a tornare al cinema, per vivere di nuovo insieme le emozioni che solo il grande schermo sa regalare nel buio della sala. Per chi volesse ospitare in sala un appuntamento sui temi della rassegna, segnaliamo il film Io resto (Michele Aiello, 2021), documentario girato agli Ospedali Civili di Brescia durante i drammatici giorni del primo lockdown, uscito a settembre 2021 con distribuzione Zalab. Acec metterà a disposizione delle Sale interessate un breve contributo video di introduzione al film, in cui Arianna Prevedello intervista il regista.