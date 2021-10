Salute: Policlinico Gemelli, inaugurato nuovo centro Art4Art. Valentini (direttore), “semi di bellezza per ricaricare lo spirito dei nostri pazienti”

Foto Policlinico Gemelli

La sala della chemioterapia trasformata in un’esperienza immersiva sulle Alpi o su una spiaggia tropicale; opere d’arte e grandi affreschi che “cancellano” le pareti e i corridoi dell’ospedale per accogliere il paziente in un ambiente rilassante e pieno di bellezza. Questo il progetto Art4Art, il nuovo Day Hospital di radioterapia avanzata inaugurato ieri pomeriggio al Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, per offrire ai pazienti una salutare immersione nell’arte e nella natura e coccolarli durante i trattamenti.

Le note di un pianoforte o di un’orchestra sinfonica si insinuano preziose negli interstizi dell’attesa o nei tempi di somministrazione delle cure, accarezzando l’anima. Anche le poltrone del Day Hospital sono contrassegnate dal nome e dal colore di un fiore, non più dalla freddezza di un numero. E non manca la natura, quella vera, disposta lungo una serie di serre verticali, che offrono al paziente l’esperienza rilassante del verde. “Sono tanti ‘semi di bellezza’ – commenta Vincenzo Valentini, direttore di Gemelli Art (Advanced Radiation Therapy),- che daranno al paziente la possibilità di ricaricare il suo spirito e di trovare nuove energie per affrontare il percorso di cura. Ad ogni paziente verranno inoltre regalati all’inizio della terapia dei semi; noi sappiamo quanto durerà il trattamento e con Confagricoltura abbiamo selezionato semi di piante che fioriranno dopo 2, 4 o 6 mesi, un tempo pari alla durata della terapia. Il messaggio che vogliamo dare con questo gesto è che l’inverno esiste. Ma dopo c’è sempre una primavera. È l’augurio di una nuova vita quello che vogliamo offrire ai nostri pazienti, dopo questa parentesi che hanno percorso insieme a noi”.