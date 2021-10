Diocesi: Cassano All’Ionio, 1° novembre ordinazioni diaconali

“Segno di gioia e di speranza per la Chiesa di Cassano”. Così la diocesi di Cassano All’Ionio annuncia in un comunicato l’ordinazione di due diaconi che avrà luogo, il 1° novembre, (ore 18.30), nella Basilica minore Cattedrale della città delle terme, per l’imposizione delle mani del Vescovo mons. Francesco Savino. I due giovani seminaristi, prossimi diaconi, si chiamano Mansueto Corrado e Luca Pitrellli. Il presule della diocesi cassanese, nell’esprimere ringraziamenti a Dio per il dono delle vocazioni, ha invitato a unirsi in preghiera perché continui a chiamare giovani alla sua sequela. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale 92 della tv locale, TeleLibera Cassano e condivisa sul gruppo facebook della diocesi e visibile su sul sito diocesano.

