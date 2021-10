Diocesi: Siena, domani alla Camera incontro sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia

Domani, alle ore 11, preso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio in via del Seminario a Roma, si terrà l’incontro su “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Dall’Afghanistan alle nostre strade: le buone pratiche dell’accoglienza. Esperienze a confronto” promosso dalla Commissione Tutela Infanzia dell’arcidiocesi di Siena- Colle di Val D’Elsa-Montalcino in collaborazione con le associazioni Medicina Solidale, Fonte d’Ismaele, Dorean Dote e l’Unione Italiana Forense. Intervengono card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena Colle di Val D’Elsa- Montalcino, Carla Garlatti, Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Lucia Celesti, responsabile Area Accoglienza Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , Maria Teresa Bellucci, deputata membro della commissione parlamentare Infanzia e adolescenza, Lucia Ercoli, responsabile Sanitario Medicina Solidale e Presidente di Fonte d’Ismaele, Antonio Ferdinando De Simone Presidente dell’Unione Italiana Forense Roma, Giuseppe Sartiano, psicoterapeuta e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Alice Mazzei, coordinatrice commissione diocesana “Sp.A.M. Spazio ai Minori” dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. Durante l’incontro – informano i promotori dell’iniziativa – l’attrice Bianca Nappi darà lettura di alcune pagine del libro “Il Ladro di Aquiloni” di Hosseini. Coordina Luca Collodi, caporedattore di Radio Vaticana.