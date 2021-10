Ddl Zan: Natili Micheli (Cif), esito voto Senato dovuto a “forzature all’antropologia piegata all’ideologia”

“Il Ddl Zan, stante la situazione politica ingolfata di scadenze e impegni che ne accentuano le differenze e le difficoltà, è ormai archiviato. Restano sul tappeto, oltre che le buone intenzioni che non vanno negate a nessuno, le difficoltà opposte al dialogo che avrebbe potuto sciogliere i nodi del decreto in oggetto”. Cosi Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Cif – Centro italiano femminile. “Il risultato – conclude – avrebbe potuto essere diverso se non si fossero volute tenere ferme le forzature all’antropologia piegata all’ideologia così come nel testo del decreto”.