Coronavirus Covid-19: prorogate per tutto il mese di novembre le indulgenze plenarie per i fedeli defunti

“A causa dello stato di perdurante pandemia da Covid-19”, la Penitenzieria apostolica, “ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi sacri pastori della Chiesa, conferma ed estende per l’intero mese di novembre” le indulgenze plenarie per i fedeli defunti. È quanto si legge in un decreto emanato oggi, che replica quello analogo del 22 ottobre 2020, durante la prima fase dell’emergenza sanitaria. Il motivo, nel decreto di allora come in quello di oggi, è quello di “evitare assembramenti laddove fossero proibiti”. “Dalla rinnovata generosità della Chiesa i fedeli attingeranno certamente pii propositi e vigore spirituale per indirizzare la propria vita secondo la legge evangelica, in filiale comunione e devozione verso il Sommo Pontefice, visibile fondamento e Pastore della Chiesa Cattolica”, si legge nel decreto, firmato dal card. Mauro Piacenza, penitenziere maggiore, e da mons. Krzysztof Nykiel, reggente.