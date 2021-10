Diocesi: Trapani, il 29 ottobre una serata dedicata al giudice beato Rosario Livatino con benedizione dell’immagine che verrà esposta il 1° novembre

In occasione della celebrazione della prima memoria liturgica del beato Rosario Livatino, venerdì prossimo 29 ottobre, la diocesi di Trapani promuove un convegno per scandagliare la sorprendente coerenza evangelica e civile del giudice, primo magistrato laico, proclamato beato dalla Chiesa cattolica il 9 maggio scorso. L’incontro, dal titolo “Un beato sorprendente”, si terrà a Trapani presso il Cine teatro “Don Bosco” – inizio alle 18.30 – con gli interventi del vescovo Pietro Maria Fragnelli, del presidente del Tribunale di Trapani Andrea Genna, di don Giuseppe Liccardi, teologo e canonista, vicario generale della diocesi di Cefalù e docente alla Facoltà teologica di Sicilia, e di Umberto Confalonieri, responsabile della Pastorale giovanile delle Chiese di Sicilia. Alle riflessioni seguiranno letture e interventi musicali di Salvatore Nocera Bracco, autore del lavoro teatrale dedicato a Livatino “La mia scelta”, medico e direttore artistico della “Strada degli Scrittori”. Al termine della serata il vescovo di Trapani benedirà un’immagine del giudice beato che sarà esposta per la venerazione dei fedeli nella parrocchia “San Pietro” a Trapani. L’ esposizione alla venerazione pubblica avverrà il primo novembre, durante la messa delle ore 11.

“La memoria liturgica del beato Rosario Livatino ci obbliga a ricordare – afferma mons. Fragnelli -; ricordare per chiedere la grazia che il martire tutto siciliano ci aiuti a scardinare la cultura mafiosa; ricordare per cambiare, ciascuno nel nostro quotidiano, le abitudini di debolezza e di rassegnazione; ricordare per rafforzare la coesione sociale attorno ai valori della giustizia e della fraternità resi vivi dalla fede. Beato Livatino, prega per noi!”. L’ingresso nel teatro “Don Bosco” sarà consentito con green pass e mascherina, fino ad esaurimento dei posti disponibili.