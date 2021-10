Germania: cattedrale imperiale di Spyra, nuovo tour virtuale svela i segreti del Kaiserdom

La cattedrale di Spyra (Renania-Palatinato), dopo un ampio restauro e con tecniche di digitalizzazione dell’ultima generazione, ora può essere nuovamente visitata virtualmente con un rinnovato livello di dettagli. La pagina kaiserdom-virtuell.de è disponibile per la prima volta su tutti i sistemi informatici e smartphone, come annunciato dalla diocesi. Il progetto internet mostra il Kaiserdom in fotografie digitali ad alta risoluzione e combina con le immagini, ad esempio, informazioni sulla storia dell’edificio oppure opere d’arte conservate nella cattedrale. I visitatori possono muoversi partendo da diversi punti di vista dentro e intorno alla cattedrale imperiale. Le viste a 360 gradi creano la sensazione di un vero tour. Anche la musica e i suoni sono legati alle immagini, ad esempio la musica dell’organo nella navata e il suono delle campane quando si sale sul campanile della cattedrale. L’obiettivo della presenza online è quello di consentire un’esperienza emozionale della cattedrale, secondo il project manager Marco Fraleoni: “Stiamo aprendo nuovi e molto diversificati ingressi alla cattedrale, compresi luoghi altrimenti non accessibili ai visitatori, come la torre nord-est, il tetto a volta e la sagrestia”. Il sito è stato creato congiuntamente da istituzioni e organizzazioni che lavorano intorno alla cattedrale, come il Capitolo, la Cappella musicale della cattedrale, la Fabbrica, la Fondazione europea della cattedrale imperiale e il Museo storico del Palatinato. La cattedrale imperiale di Spira, consacrata nel 1061, è uno dei più importanti esempi di architettura medievale. Il Kaiserdom è stato dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco esattamente 40 anni fa.