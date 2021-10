Diocesi: Oristano, il 5 novembre un incontro su donne e Chiesa al Museo diocesano arborense

“Donne e Chiesa. Nuove frontiere tra passato, presente e futuro” è il tema dell’incontro in programma venerdì 5 novembre alle 17, presso il Museo diocesano arborense, per iniziativa dell’Ufficio per la Pastorale universitaria, la cultura e l’evangelizzazione digitale dell’arcidiocesi di Oristano. Questi gli interrogativi sottesi all’iniziativa: in quale modo le donne hanno partecipato attivamente alla missione itinerante di Gesù Cristo? Quale immagine di donna emerge nei testi dei primi teologi? La questione femminile all’interno della Chiesa galleggia più sul piano programmatico che su quello dei fatti? Quale teologia femminista? Quali eccessi? Rispetto alle donne, la teologia, il magistero hanno onorato i segni dei tempi? Perché si sta sgretolando l’alleanza tra le donne e la Chiesa? Possono le donne essere relegate esclusivamente a ruoli marginali e subordinati? Sarà il genio femminile a far uscire la Chiesa dalla crisi?

Dialogheranno Gaia de Vecchi, teologa dell’Università del Sacro Cuore di Milano; Paola Lazzarini, sociologa e presidente dell’associazione Donne per la Chiesa; suor Rita Lai, teologa della Pontificia Facoltà della Sardegna; Emanuela Allegretti, docente di religione. Mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, e Silvia Oppo, direttrice del Museo diocesano arborense, introdurranno l’incontro che sarà moderato da don Giuseppe Pani e dall’équipe diocesana dell’Ufficio per la pastorale universitaria, la cultura e l’evangelizzazione digitale.