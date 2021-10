Adolescenti: Teenformo (parrocchia di Ancona), un incontro per parlare di Haiti

caritas haiti

Venerdì 29 ottobre alle ore 21.15 nuovo appuntamento proposto dai ragazzi di Teenformo – l’attività online realizzata da un gruppo di adolescenti della parrocchia di Pietralacroce di Ancona – per approfondire situazioni e temi dimenticati dai media mainstream. Questa volta i riflettori saranno puntati su Haiti, collegandosi in diretta con Chiara Zampaglione, responsabile di Caritas italiana nel Paese. Di Haiti si è parlato nel mainstream solo lo scorso 14 agosto per il terremoto e ultimamente per i rapimenti di preti, suore, missionari e bambini. “Purtroppo però le condizioni di vita in questo luogo non sono condizionate negativamente solo da catastrofi naturali ma anche da una situazione politica instabile, dalla violenza e dalla povertà – ricorda una nota di Teenformo -. Al momento la situazione è drammatica, tanto da rendere difficile la vita stessa nella capitale Port-au-Prince e in molte altre zone”. L’evento sarà in diretta streaming attraverso il canale YouTube Teenformo channel e la pagina Facebook teenformo.it. Inoltre, attraverso messaggi inviati al numero WhatsApp 3760338930, chiunque potrà porre domande. Teenformo nasce come servizio di informazione per portare all’attenzione di tutti, specialmente i più giovani, fatti e notizie ignorati dai canali di comunicazione ufficiali. Il sito www.teenformo.it è attivo da un anno così come i rispettivi canali social. Tra le interviste in diretta con testimoni del nostro tempo: Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, Emanuele Giordana, cofondatore dell’Agenzia giornalistica “Lettera22”, John Mpaliza, attivista per la pace e i diritti umani in Congo ed Enrico Selleri, conduttore di TV2000. Oltre alla formazione on line dell’equipe e alle dirette social lo scorso 16 marzo 2021 è stata inaugurata una sede attrezzata, realizzata grazie ad un progetto regionale.