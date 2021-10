Cop26: Timmermans (Ue), “agire subito e insieme per perfezionare l’Accordo di Parigi”

L’obiettivo che la Commissione Ue dichiara per la Cop26 “sarà quello di esortare tutte le parti a rispettare gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra”. “Incoraggeremo inoltre i Paesi sviluppati – si legge in un comunicato di Bruxelles – a stanziare maggiori finanziamenti per il clima per raggiungere l’obiettivo di 100 miliardi di dollari concordato a Parigi, a cui l’Ue contribuisce già per un valore in crescita di oltre 25 miliardi di euro, e lavoreremo per mettere a punto il Codice di Parigi. Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo, responsabile per il Green Deal europeo, ha dichiarato: “sarà fondamentale trarre vantaggio dalla scienza, dal sostegno popolare e dall’intensa attenzione cui saremo sottoposti nelle prossime due settimane per compiere passi coraggiosi a favore dell’azione globale per il clima. Solo se lavoreremo insieme potremo proteggere il futuro dell’umanità sul nostro pianeta”. Nelle ultime settimane “ho collaborato con partner di ogni continente per gettare le basi dei colloqui futuri. Abbiamo tutti il dovere di agire subito, per perfezionare il codice dell’Accordo di Parigi, accelerare le riduzioni delle emissioni e garantire i finanziamenti per il clima di cui il mondo ha bisogno”.