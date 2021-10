Tutela minori: Pftim sezione San Tommaso, oggi un webinar sul cyberbullismo

“Aldilà degli aspetti giuridici connessi ai reati e delle relative problematiche, da adulti abbiamo il dovere di affrontare il tema educativo del cyberbullismo con serietà e rigore. Dobbiamo con responsabilità vigilare e metterci in gioco con coraggio su questo problema”. Con queste parole mons. Antonello Foderaro, docente e moderatore del Dipartimento di diritto canonico della Pftim sezione San Tommaso, è intervenuto a margine del webinar “Cyberbullismo e minori, prevenzione, azione e tutela della privacy”, organizzato oggi dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale sezione San Tommaso d’Aquino e dall’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Cei, nell’ambito del ciclo di seminari in rete “Diritti e tutela dei minori: profili interdisciplinari”.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Acocella, rettore dell’Università Giustino Fortunato, ai lavori del seminario hanno preso parte la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge sul cyberbullismo, Giuseppe Scialla, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania, Luca Bolognini, avvocato e presidente del centro nazionale anti cyberbullismo, Marta Simoncelli, referente della fondazione Scholas Occurrentes – Progetto cyberbulling dell’Osservatorio Vaticano dei Giovani, Filiberto Emanuele Brozzetti, consulente giuridico del vice-presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali, e mons. Antonio Foderaro, coordinati da Fabrizio Corona, docente di informatica giuridica presso l’Università Giustino Fortunato, e introdotti da Paolo Palumbo, docente straordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso lo stesso ateneo.

“Il webinar – ha commentato Palumbo – ha permesso di riunire tutte le principali istituzioni e sigle da anni impegnate a definire sul piano legislativo, educativo e sociale una vera alleanza di contrasto al cyberbullismo. La riflessione interdisciplinare e la condivisione delle esperienze hanno permesso, ancora una volta, di comprendere che la prima azione resta quella di prevenzione, informazione e formazione. Ma è necessario anche il dialogo che, come ricorda Papa Francesco, resta un’arma straordinaria per contrastare il bullismo ed è occasione sempre preziosa per aiutare i ragazzi ed i giovani e comprendere i loro bisogni”.

La registrazione integrale del seminario è disponibile sulla Pagina Facebook ufficiale della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino.