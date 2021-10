Cop26: Von der Leyen (Ue), zero emissioni entro il 2050. “Abbiamo il dovere di proteggere il pianeta per le generazioni future”

“Il mondo è in gara per raggiungere zero emissioni entro la metà del secolo. Lavorando insieme possiamo uscirne tutti vincitori”. Lo afferma la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che rappresenterà l’esecutivo alla Cop26”. Alla conferenza Onu di Glasgow “abbiamo il dovere di proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. In Europa abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per riuscire a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030”. Von der Leyen aggiunge: “a Glasgow esorterò gli altri leader mondiali a fare altrettanto, per innovare e investire in una nuova strategia di crescita più sostenibile, per prosperare e costruire società più sane, garantendo nel contempo un futuro migliore per il nostro pianeta”. Dall’1 al 12 novembre la Commissione europea parteciperà alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’1 e 2 novembre la presidente Von der Leyen rappresenterà la Commissione in particolare al vertice mondiale dei leader che inaugura ufficialmente la Cop26. Il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans sarà a capo della squadra negoziale dell’Ue. Anche la commissaria Kadri Simson parteciperà alla Cop26; oltre 150 eventi collaterali avranno luogo presso il padiglione dell’Ue.