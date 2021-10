Verso Cop26: il vescovo Martin Hayes rappresenterà la Conferenza episcopale irlandese a Glasgow

Sarà il vescovo Martin Hayes a rappresentare la Conferenza episcopale irlandese alla Conferenza Onu sul clima che si terrà quest’anno nel Regno Unito, in partnership con l’Italia. “Non vedo l’ora di partecipare alla Cop26 a nome dei fedeli irlandesi che sono preoccupati per l’ambiente”, dice il vescovo in un comunicato della conferenza episcopale diffuso oggi. Il vescovo si unirà ai leader delle altre Chiese cristiane e religioni che confluiranno in questi giorni a Glasgow nella consapevolezza che “l’esito della Cop26 avrà ripercussioni per le generazioni a venire”. “Sarà un’opportunità per rinnovare pubblicamente la nostra cura per la creazione di Dio che è parte integrante della nostra vocazione cristiana. Per fortuna la sfida del cambiamento climatico è diventata una priorità globale e credo che la Cop26 sarà fondamentale per i leader mondiali chiamati a prendere decisioni per il futuro dell’umanità e per tutto il creato”.