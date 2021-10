Armida Barelli: beatificazione nel duomo di Milano il 30 aprile. Le iniziative in corso per farne conoscere la figura

Il “Comitato per la beatificazione e canonizzazione di Armida Barelli” (1882-1952) annuncia che il rito di beatificazione si svolgerà sabato 30 aprile 2022 nel duomo di Milano e sarà presieduto dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, in rappresentanza di Papa Francesco. Nella stessa celebrazione verrà beatificato anche il venerabile Mario Ciceri, sacerdote della diocesi ambrosiana. La notizia, circolata da tempo, viene ora confermata ufficialmente. “I prossimi mesi verso la celebrazione di aprile saranno scanditi da iniziative a vari livelli con l’obiettivo di far conoscere la figura e l’opera di Armida Barelli”, si legge in un comunicato diffuso a Roma. Il Comitato, costituito dalle tre realtà che la prossima beata ha contribuito a fondare con la sua feconda attività di apostolato – l’Azione cattolica italiana, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo –, è “impegnato, insieme alla diocesi di Milano e all’Azione cattolica diocesana, nell’elaborazione di materiali utili alla riscoperta di una figura protagonista del suo tempo, nella prima metà del Novecento, ma che non smette di sorprendere per la sua modernità”.

Fino al 9 novembre è visitabile presso l’Università Cattolica di Milano (largo Gemelli 1, Aula Pio XI) la mostra “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” realizzata dall’Istituto Toniolo in collaborazione con l’ateneo. I pannelli della mostra ripropongono alcune tavole della graphic novel dedicata alla cofondatrice dell’Università Cattolica, ideata dalla giornalista Tiziana Ferrario per le pubblicazioni di Franco Cosimi Panini editore.

Presso il Collegio Marianum (via San Vittore, 18 – Milano) si può visitare la mostra permanente “La voce di Ida. L’impegno di Armida Barelli nelle pagine di Squilli di Risurrezione” realizzata dal Collegio Marianum in collaborazione con Istituto Toniolo, Alunni Università Cattolica e Università Cattolica. È inoltre “già partita la macchina organizzativa che permetterà la partecipazione al rito dei numerosi fedeli che, nelle diocesi italiane e di molti Paesi del mondo, guardano ad Armida Barelli come a una grande e originale testimone di santità laicale”.

Uno spazio dedicato al percorso verso la beatificazione di aprile 2022 è previsto durante il Convegno dei presidenti e assistenti unitari diocesani di Azione cattolica che si aprirà domani a Roma (“Passiamo all’altra riva, Contemplare, sperare, prendersi cura”, 29-31 ottobre, Domus Mariae).