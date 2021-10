Diocesi: Andria, per la Giornata mondiale dei poveri si raccoglie olio destinato alle famiglie assistite dalla Caritas

Domenica 14 novembre sarà celebrata la quinta Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco nel 2016 a conclusione del Giubileo dell’Anno della Misericordia. Nella logica di coinvolgere un maggior numero di persone e di favorire una conoscenza delle problematiche quest’anno la diocesi di Andria desidera coinvolgere la categoria dei frantoiani, categoria ben presente e radicata sul territorio. “Nel messaggio di Papa Francesco per quest’anno viene richiamato il segno dell’unguento che viene sparso in abbondanza sui piedi di Gesù. Nella nostra terra non c’è unguento più prezioso dell’olio che non solo delizia il palato ma è garanzia di vita e promessa di futuro per molte persone che vivono del loro lavoro – si legge sul sito della diocesi di Andria -. Recuperando una antica tradizione locale facciamo appello a coloro che si rivolgono ai frantoi per la molitura a saper condividere un po’ del proprio raccolto riempiendo una bottiglia consegnata da noi, oppure raccogliere l’olio donato in un recipiente messo a disposizione (l’elenco dei frantoi aderenti sarà aggiornato di volta in volta)”. L’olio raccolto e consegnato alla Caritas diocesana entro il 18 dicembre sarà destinato alle famiglie che quotidianamente vengono assistite nei Centri di ascolto di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge (circa 1.100 famiglie nel 2020).

“Sarà così che il profumo dell’olio, il profumo del lavoro e della condivisione, continuerà ad espandersi per le nostre terre e a rappresentare ancora una volta un gesto che non dice lo spreco, ma l’eccedenza di un amore senza fine”, conclude la diocesi. Info: info@caritasandria.it e s.agostinocoop@libero.it.