Chiese in Italia: Fcei, si vota per il nuovo Consiglio e il presidente

La Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei) elegge il suo nuovo presidente e il nuovo Consiglio, giunti alla fine del loro mandato triennale. L’Assemblea si riunirà a Roma il 29 e il 30 ottobre. Venerdì 29, dalle 15 alle 18, presso la chiesa metodista di via XX Settembre, si svolgerà l’ultima sessione della XIX Assemblea della Fcei. Sabato 30, dalle 15, in presenza, presso la chiesa luterana di via Sicilia, si svolgeranno le elezioni, la costituzione della XX Assemblea della Fcei e, a seguire, la prima riunione del nuovo Consiglio Fcei. Il Consiglio uscente – informa una nota della Federazione – è formato da Luca Maria Negro (presidente), Christiane Groeben (vicepresidente), Richard Kofi Ampofo, Stefano Bertuzzi, Ilaria Castaldo, Daniele Garrone, Roberto Mellone (tesoriere). Sabato 30, dalle 10 alle 13, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Voci diverse, sfide comuni” in diretta anche su Zoom e Facebook alla quale parteciperanno Emanuela Del Re, rappresentante speciale Ue per il Sahel; Daniele Garrone della Facoltà valdese di teologia; Shahrzad Houshmand Zadeh, teologa musulmana; Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio; Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii), e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.