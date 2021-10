Diocesi: Grosseto, don Paolo Gentili è il nuovo parroco di Castiglione della Pescaia

Don Paolo Gentili è il nuovo parroco di Castiglione della Pescaia e continuerà a ricoprire anche l’incarico di vicario generale della diocesi di Grosseto. L’annuncio è stato dato questa mattina da mons. Giovanni Roncari, vescovo di Grosseto, al clero diocesano riunito al monastero di Siloe per una mattinata di approfondimento e riflessione sul cammino sinodale iniziato dalla Chiesa italiana. Don Gentili farà il suo ingresso ufficiale a Castiglione della Pescaia nel pomeriggio di domenica 5 dicembre e prende il posto di don Gianni Malberti, che il 21 novembre lascerà la guida della parrocchia di San Giovanni Battista dopo 18 anni di presenza, perché richiamato dai superiori della sua congregazione dei missionari di San Carlo Borromeo, ad altro servizio nel nord Italia, avvicinandosi ai suoi familiari. 55 anni, sacerdote da 26, don Paolo Gentili è stato vice parroco della Cattedrale, poi nella parrocchia di San Giuseppe, quindi parroco a Roselle. Alle responsabilità parrocchiali ha affiancato anche il servizio nella Pastorale giovanile diocesana e successivamente nella Pastorale familiare, per la quale dal 2009 al 2019 ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio nazionale per la famiglia della Cei. Rientrato nella diocesi di Grosseto è stato nominato vicario generale. “Don Paolo saprà, ne sono certo, farsi subito voler bene”, le parole di mons. Roncari, che fanno eco a quelle di don Gentili, “Vado con grande voglia di mettermi in gioco in mezzo alla gente, ben sapendo che ci attende tanto impegno”.