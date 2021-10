Commemorazione defunti: mons. Raspanti (Acireale), “la morte non devi farci paura”

“Queste ricorrenze ci fanno ricordare che noi siamo chiamati alla santità in virtù del sacramento del Battesimo che abbiamo ricevuto e quindi testimoni di speranza. La vita, per noi cristiani, con la morte non ci viene tolta ma trasformata”. È quanto dichiarato dal vescovo di Acireale, mons. Antonio Raspanti, in vista delle ricorrenze di Ognissanti e commemorazione dei defunti, delle quali la diocesi ha diffuso oggi gli orari delle celebrazioni. “Dal momento della nascita, o meglio ancora, da quando siamo pensati da Dio – ha detto il vescovo -, siamo invitati a camminare in questa terra tenendo lo sguardo fisso verso il cielo. La vita, perciò, ci viene donata con la prospettiva dell’eternità. La morte non deve farci paura perché Cristo è il primo dei Risorti e noi, insieme con lui, un giorno risorgeremo a vita nuova”. Questi gli orari: lunedì 1° novembre, solennità di Tutti i Santi, alle ore 16, nel piazzale davanti alla chiesa centrale, messa in suffragio di tutti i defunti, presieduta dal vescovo. A conclusione, rito della benedizione delle tombe. Il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, messa del vescovo (ore 10) nel piazzale davanti alla chiesa centrale in suffragio dei caduti in guerra e delle vittime di ogni forma di violenza. Seguirà un momento commemorativo davanti al Sacrario dei caduti in guerra. Parteciperanno le autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni d’Arma.