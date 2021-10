Diocesi: Teramo, sabato al santuario di San Gabriele il Giubileo degli operatori della carità e del volontariato

(foto archivio)

Proseguono le celebrazioni per il centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata che, sabato 30 ottobre nel santuario di Isola del Gran Sasso, prevedono il Giubileo degli operatori della carità e del volontariato. Il programma prevede: arrivo con attraversamento della Porta Santa ore 9,30; ore 10 saluti di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, che consegnerà il suo testo “Allargare gli orizzonti della carità. Invito alla lettura dell’Enciclica Fratelli Tutti”, e di seguito la Lectio divina della biblista Rosalba Manes “Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato (At 4,20)”, moderati dal delegato regionale Caritas Corrado De Dominicis; ore 10,30 relazione di don Marco Pagniello, responsabile area welfare e politiche sociali di Caritas Italiana, “Il nostro agire insieme nei 50 anni di Caritas italiana”, con le conclusioni di mons. Tommaso Valentinetti, vescovo di Pescara-Penne e delegato Ceam per il Servizio della carità e della salute; ore 12 messa conclusiva presieduta da mons. Valentinetti ed animata dalla corale “Voci in Coro” di Alba Adriatica. “L’anno giubilare e la vicinanza alla solennità di Tutti i Santi costituiranno un’opportunità per ricentrare il nostro servizio alla luce della santità. La vita dei santi è la fonte, l’origine del nostro servizio verso tanti fratelli nel mondo”, le parole di don Enzo Manes, direttore della Caritas diocesana di Teramo-Atri, riportate sul comunicato di presentazione, “L’appuntamento di sabato arriva inoltre in piena fase iniziale dei lavori del Sinodo, voluto da Papa Francesco per ricordarci come la Chiesa sia una famiglia dove tutti sono invitati a collaborare in armonia per la venuta del Regno di Dio e per il progresso dell’umanità”.