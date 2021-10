Diocesi: Assisi, all’Istituto Serafico oggi pomeriggio si presenta il libro “Laudato si’. Persona e relazioni: un contributo al Global compact on education”

“Laudato si’. Persona e relazioni: un contributo al Global compact on education” è il titolo del libro scritto da Giovanni Emidio Palaia, componente Eis dell’Università Lumsa che sta coordinando i lavori del Global contact on education, che verrà presentato giovedì 14 ottobre alle ore 16 presso l’istituto Serafico di Assisi, presieduto dalla presidente Francesca Di Maolo che ha promosso l’evento.

Il libro con la prefazione di Angelo Branduardi e la postfazione di mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, pone al centro la ricchezza educativa cristiana e francescana, in un testo agile nelle mani degli studenti e di tutti i giovani. Di questo dialogheranno l’autore con gli studenti dell’Istituto Alberghiero, la preside Bianca Maria Tagliaferri e fra Emanuele Rimoli.