Regno Unito: vescovo anglicano Michael Nazir-Ali accolto “in piena comunione” nella Chiesa cattolica

“L’ex vescovo anglicano di Rochester, Michael Nazir-Ali, è stato accolto in piena comunione con la Chiesa cattolica da monsignor Keith Newton”. È l’Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, avviato da Papa Benedetto XVI per accogliere gli anglicani nella chiesa di Roma, ad annunciare, in un comunicato sul sito della Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles, che il famosissimo prelato, che aveva studiato nelle scuole cattoliche da bambino, a Karachi, in Pakistan, ha deciso di lasciare la Chiesa d’Inghilterra. Secondo la stampa britannica si tratta del personaggio anglicano più importante che diventa cattolico dopo Graham Leonard, ex vescovo di Londra, ricevuto nel 1994 dal cardinale Basil Hume. Vescovo di Rochester dal 1994 fino al 2009, quando si era dimesso per avviare un centro a Oxford per il dialogo con le altre fedi, Michael Nazir-Ali è ritenuto il massimo esperto anglicano di islam. Con queste parole, nello stesso comunicato, il vescovo Nazir-Ali commenta la sua decisione di diventare cattolico: “Sono convinto che il desiderio anglicano di aderire agli insegnamenti apostolici, patristici e conciliari sia mantenuto al meglio nell’Ordinariato. Il modo in cui il patrimonio anglicano legittimo viene salvaguardato, nell’Ordinariato, è molto incoraggiante e sono convinto che tale patrimonio, nella sua liturgia, approccio agli studi biblici, impegno pastorale per la comunità, metodi di teologia morale e tanto altro abbia molto da offrire alla Chiesa”.