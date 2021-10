Diocesi: Fermo, domenica l’arcivescovo Pennacchio apre la fase diocesana del sinodo in cattedrale

Domenica 10 ottobre Papa Francesco ha aperto il percorso verso l’Assemblea del sinodo dei Vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Domenica prossima, 17 ottobre, apertura in ogni diocesi del percorso sinodale, l’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, celebrerà l’Eucaristia alle 17 in cattedrale. Invitati tutti i sacerdoti, i diaconi, e un membro per ogni parrocchia (possibilmente del Consiglio pastorale o del Consiglio di comunità). Chi non potrà essere presente potrà comunque seguire la celebrazione attraverso la diretta streaming, che sarà trasmessa sul sito diocesano e nel canale YouTube “Arcidiocesi di Fermo”. “In questa settimana prepariamoci all’inizio di questo percorso, tenendo desta l’attenzione delle nostre parrocchie su di esso e pregando ed invitando a farlo”, l’invito dell’arcidiocesi in un comunicato. A questo proposito è possibile scaricare la preghiera per il Sinodo, che può essere fatta a conclusione delle liturgie feriali, o negli eventuali incontri che avremo in questi giorni in parrocchia ed anche a livello personale.

Nel sito dell’arcidiocesi è stata pensata una apposita sezione dal nome “Cammino sinodale” per raccogliere i link dei siti della Cei riguardanti il cammino sinodale della Chiesa italiana, e i documenti dell’arcivescovo e degli uffici di curia prodotti e pubblicati per il cammino sinodale diocesano.