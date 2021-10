Cammino sinodale: mons. Nerbini (Prato), “riscoprire la dimensione comunionale nella vita ordinaria delle proprie parrocchie”

Inizia il nuovo cammino della Chiesa di Prato, che sarà inserito all’interno del Sinodo della Chiesa italiana e in quello della Chiesa universale. Tre percorsi accomunati dallo stesso obiettivo, come spiega il vescovo Giovanni Nerbini: “Riscoprire la dimensione comunionale della Chiesa non solo nella celebrazione eucaristica, quanto nella vita ordinaria delle proprie parrocchie, lavorando fattivamente a creare un clima di fraterna vicinanza, condivisione ed impegno”.

A Prato l’avvio della fase diocesana del cammino sinodale sarà vissuto sabato 16 ottobre, alle ore 10,30, nella chiesa di San Domenico con la celebrazione di una messa presieduta dal mons. Nerbini e concelebrata dal clero pratese. Sono invitati a partecipare i laici e in particolare i membri dei vari consigli parrocchiali.